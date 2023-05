La marque BOSS débarque dans le padel avec le Naming de 2 tournois du World Padel Tour (Allemagne et Autriche)

Où s’arrêtera le padel et son attractivité ? Il y a quelques jours, la marque BOSS a officialisé la signature d’un partenariat avec deux tournois du World Padel Tour, en Allemagne et en Autriche.

Alors que la pratique ne cesse de progresser dans l’hexagone, les compétitions professionnelles (notamment le World Padel tour et Premier Padel) attirent de plus en plus de spectateurs et téléspectateurs. Une audience et une cible qui intéressent aujourd’hui de nombreux annonceurs.

Pour les 3 prochaines années, la marque BOSS (Hugo BOSS) devient ainsi le Partenaire-Titre (Naming) du Vienna Padel Open (22-28 mai) et du German Padel Open (23 sept-1 oct) organisé à Düsseldorf.

« En tant que nouveau partenaire, BOSS est enthousiaste à l’idée de façonner le sport de l’avenir et de mettre en avant les meilleurs joueurs de padel du monde. La devise « Play like a BOSS » s’applique à tous les amateurs de padel, des débutants aux professionnels » déclare Daniel Grieder, PDG de HUGO BOSS, dans un communiqué. Pour ce partenariat, la marque de prêt-à-porter est accompagnée par l’agence WWP Group.

Pour rappel, BOSS a également investi les cours de tennis ces derniers mois à travers un partenariat équipementier avec le joueur italien Matteo Berrettini ou encore le Naming du tournoi ATP sur herbe de Stuttgart.

Depuis l’été dernier, BOSS est également partenaire de l’écurie de Formule 1 Aston Martin.

