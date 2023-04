La marque RF de Roger Federer va se décliner en lunettes de soleil avec Oliver Peoples

Ancienne propriété de Nike récupérée par le suisse en 2020, la marque « RF » de Roger Federer va bientôt se décliner en lunettes grâce un contrat de licencing signé avec la marque Oliver Peoples.

Dans le détail, Oliver Peoples (marque du groupe EssilorLuxottica) et la marque Roger Federer (« RF ») travailleont sur la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes.

La première collection commune sera lancée dans un an, au printemps 2024. « Les modèles auront comme source d’inspiration une volonté commune d’exceller dans leurs domaines respectifs et un goût partagé pour le luxe discret » précise un communiqué.

« Je suis ravi de collaborer avec Oliver Peoples. Je suis fan de la marque depuis des années, et j’ai toujours apprécié son savoir-faire exceptionnel ainsi que l’élégance de ses modèles intemporels. Nous partageons une vision similaire de notre travail, c’est donc un partenaire idéal pour le lancement de ma première collection RF en 2024. » ajoute Roger Federer.

« Nous sommes très enthousiastes de collaborer avec Roger Federer. Sa notoriété et son influence culturelle sont légendaires et dépassent les frontières du tennis. Nous sommes impatients de nous lancer dans les prochaines étapes. » ajoute Rocco Basilico, Directeur général d’Oliver Peoples.

Reste à savoir quels seront les modèles de lunettes de soleil (et de vue ?) qui arboreront le logo RF placé très certainement sur les branches. Le prix des solaires chez Oliver Peoples varie de 165 euros à 1400 euros la paire.

« Roger Federer est un sportif de légende, un entrepreneur passionné et une véritable force dans l’univers de la mode et du lifestyle. Compte tenu de nos valeurs communes et de son influence à l’échelle mondiale, Roger Federer est un partenaire idéal pour nous et pour la marque Oliver Peoples. Nous nous réjouissons à l’idée de créer ensemble de très belles lunettes », commente Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica.

Des déclinaisons « RF » multiples à venir ?

Uniqlo, équipementier de Roger Federer depuis l’été 2018, aura attendu jusqu’en décembre 2020 pour lancer une collection de casquettes RF, LE goodies du suisse qui a fait les beaux jours de Nike pendant des années. Depuis moins d’un an, la marque japonaise propose également des t-shirts floqués des célèbres initiales de celui qui a remporté 20 tournois du Grand Chelem.

Et vous, sur quel type de produit souhaiteriez-vous voir le logo RF dans les mois et années à venir ? Les gourmands militeront certainement pour le retour des pâtes Barilla « RF ». En 2017, la marque de pasta avait conçu des paquets en édition limitée. La marque de chaussures « On » dans laquelle Federer a investi proposera-t-elle prochainement des sneakers RF ?