La marque suisse On ouvre sa première boutique à Paris 

Située dans le quartier de St-Germain-des-Prés à Paris, la boutique de 250 mètres carrés est la 4e de la marque On à ouvrir en Europe.

« À l’image des racines de On, notre magasin est fondé sur la culture du running. Pour cette première boutique à Paris, nous nous sommes inspirés des textures et des matériaux présents sur les parcours de running de la ville », déclare Nicolas Martin, Head of Brand Environnements chez On.

« Ce magasin sera un atout indéniable pour s’engager auprès des runners parisiens, et de ceux qui visiteront la capitale lors des prochains grands événements, notamment en 2024 »

Ainsi, à partir du 17 novembre prochain, le magasin sera ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 11h à 19h. La boutique de 250 mètres carrés a été imaginée dans « français typique – un clin d’œil au Jardin du Luxembourg situé à quelques pas » explique la marque.

Originaire des Alpes suisse, la marque spécialisée dans la fabrication de chaussure de running a connu une belle évolution au cours de ces dernières années. En s’associant notamment avec Roger Federer, On a pu se développer et compte désormais 28 magasins dans le monde dont 4en Europe (un à Zurich, deux à Londres et un à Paris). Celui qui vient d’ouvrir au 13 rue Clément, 75006 Paris est le premier en France.

« L’ouverture de On Paris est une suite logique pour le marché français de On, qui a un grand potentiel de croissance. » explique ainsi Bianca Pestalozzi, General Manager EMEA de On. « Nous souhaitons continuer à nous rapprocher de la communauté locale et ce magasin sera un atout indéniable pour s’engager auprès des runners parisiens, et de ceux qui visiteront la capitale lors des prochains grands événements, notamment en 2024 ».

