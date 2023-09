La NFL confirme le stade de Tottenham jusqu’en 2030

Hier, la National Football League (NFL) et le club de Premier League de Tottenham ont confirmé la poursuite de le leur partenariat concernant l’accueil de matchs de saison régulière dans le stade anglais.

Dans sa stratégie d’internationalisation, la NFL confirme ses intentions en Europe avec le Tottenham Hotspur Stadium qui aura le titre de « Home of the NFL in the UK ». Une extension de contrat qui court jusqu’à la saison 2029-2030. Pour rappel, la NFL et Tottenham avait signé un contrat de 10 ans annoncé à l’été 2015.

Avec ce nouvel accord, un minimum de 2 matchs NFL de saison régulière continueront de se jouer dans le stade qui a déjà accueilli 12 des 32 franchises de la ligue américaine. Les 2 prochains matchs du « NFL London Games 2023 » auront lieu au mois d’octobre.

« Développer la NFL à l’échelle mondiale est une priorité stratégique majeure pour la Ligue »

« Notre partenariat avec la NFL fait partie intégrante de notre vision plus large du stade afin d’en faire une destination sportive et de divertissement à Londres. Créer des sources de revenus récurrentes supplémentaires à réinvestir dans nos activités football est un élément clé du modèle financier du club », explique Daniel Levy, président de Tottenham Hotspur, dans un communiqué.

« Développer la NFL à l’échelle mondiale est une priorité stratégique majeure pour la Ligue. Notre engagement envers le Tottenham Hotspur Stadium nous permettra de continuer à offrir des expériences extraordinaires de la NFL aux fans de Londres, tout en créant un impact social et économique positif sur la communauté locale » a ajouté Roger Goodell, Commissioner NFL.

