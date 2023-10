La National Football League (NFL) et G-III Apparel Group ont dévoilé une collection de produits équipés d’ouvertures et fermetures simplifiées pour les personnes ayant des difficultés à s’habiller.

Composée de t-shirts, pulls et sweats à capuche, la collection regroupe des vêtements à l’effigie des 32 équipes de NFL. La ligue se dit d’ailleurs être la première « à proposer des vêtements adaptés et assistés aux fans ». Une initiative qui vise à proposer du merchandising accessible aux personnes qui ont un handicap.

La collection est déclinée en deux sections. Celle dite « adaptative » propose par exemple des vêtements avec des ouvertures cachées et plus larges pour permettre un habillage plus facile, des fermetures magnétiques au lieu de boutons pour permettre la fermeture des vêtements d’une seule main ou même des connecteurs magnétiques pour fermetures à glissière.

Dans la section « assisté », les t-shirts ont le dos « entièrement ouvert (lorsqu’il n’est pas porté) avec fermetures à bouton-pression doux au toucher pour permettre au soignant d’habiller la personne ».

« G-III est fier de concevoir les premières collections de vêtements adaptatifs et assistés pour les fans de la NFL. » explique Carl Banks, président de la division Sports de G-III. « Ces collections rendent les vêtements de sport plus inclusifs que jamais et constituent une extension naturelle de la collection de sport classique que nous produisons déjà pour la NFL. »

« Les collections permettront aux fans d’encourager leur équipe préférée avec confiance, confort et indépendance. » ajoute Joe Ruggiero, vice-président principal des produits de consommation de la NFL.

Des produits dérivés disponibles en ligne à différents prix. Les t-shirts « assistés » sont vendus 45$, il faut compter 65$ pour un sweat à capuche, 60$ pour un t-shirt à manches longues et 45$ pour un t-shirt « adaptatif ».

Ajoutons que la NFL a également lancé il y a quelques mois des produits sous licence mettant en avant le langage des signes en partenariat avec « Love Sign ».

