La NFL retrouve un partenaire automobile avec Toyota

Cette semaine, Toyota a officialisé la signature d’un partenariat avec la National Football League (NFL).

Dans le cadre de cet accord, le constructeur automobile japonais comble un manque pour la NFL qui n’avait plus de partenaire sur la catégorie « automobile ». « La NFL est le sport numéro un aux États-Unis avec 205 millions de fans » explique David Christ, vice-président du groupe et directeur général de Toyota, dans un communiqué. « Ce partenariat nous offre l’opportunité d’entrer en contact avec les fans à travers un large éventail de programmes de la NFL, nous permettant de partager le message de notre marque et de promouvoir nos véhicules auprès d’un public diversifié et très engagé. »

Toyota n’est pas étranger aux fans de la NFL. Dans les années 1980, le « Toyota Halftime Show » est apparu pour la première fois sur l’émission Monday Night Football d’ABC. En 2006, Toyota s’est attaquée au parrainage à la mi-temps de l’émission Sunday Night Football de NBC, un engagement qui reste en vigueur aujourd’hui. Le nouveau partenariat de Toyota avec la NFL sera renforcé par des investissements dans la télévision nationale et les médias en ligne.

Déjà sponsors de 11 franchises NFL cette saison, Toyota va donc renforcer sa visibilité avec ce contrat global avec la ligue. Une marque qui parraine depuis de nombreuses certaines années différents programme NFL des diffuseurs.

Par le passé, la National Football League (NFL) a été en partenariat avec Hyundai ou encore General Motors.