La NFL se décline dorénavant en machines à sous dans les casinos

Avec l’entreprise Aristocrat Gaming, différentes machines à sous aux couleurs de la NFL s’installent peu à peu dans les casinos américains.

« Nos équipes ont travaillé ces dernières années pour développer ces jeux », explique Hector Fernandez, PDG d’Aristocrat Gaming. « Le résultat est une gamme de jeux qui correspond à plusieurs segments de joueurs, apportant l’enthousiasme et l’énergie de la NFL aux joueurs de machines à sous, nouveaux et existants ».

Depuis août dernier, Aristocrat Gaming a démarré l’installation de machines NFL. Sous licence officielle de la ligue américaine, c’est la première fois qu’il est possible de jouer avec des machines aux couleurs de la Nation Football League et de ses franchises. Ainsi, dans certains casinos du Nevada, de la Californie, de l’Oklahoma, du Connecticut, de la Floride, du Massachusetts, de l’Oregon et de l’Arizona, on retrouve différents modèles de machine à sous.

« Super Bowl Jackpot », « Overtime Cash », « Super Bowl Link », « Winning Drive », « Rings of Victory » et donc la dernière en date « NFL Kickoff ». Celle-ci est la première avec un nom sous licence NFL. Dans chacune de ces machines, il est possible de jouer avec l’une des 32 équipes de la ligue.

Et ces différentes machines continueront à se développer dans les casinos américains. « Les machines à sous, sous licence NFL, offrent aux fans de tout le pays une opportunité unique de s’impliquer d’une nouvelle manière » s’enthousiasme Terese Whitehead, vice-présidente des produits de consommation et de la stratégie de l’Association des joueurs de la NFL.

