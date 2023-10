En avril 2024, la « Messi Experience » va démarrer sa tournée mondiale à Miami pour une « expérience multimédia interactive » à travers différentes attractions.

Pour l’occasion, le hangar de Regatta Harbour situé à Miami va être « relooké » en une véritable exposition interactive à l’effigie de Leo Messi. À l’intérieur, les fans pourront revivre la carrière de la pulga, du début de sa vie à Rosario, à son sacre mondial avec l’Argentine en 2022, en passant par son passage iconique au Barça. Comme en démontre l’affiche, LaLiga et la Fédération Argentine de Football sont partenaires de cette « Messi Experience ».

Un voyage immersif monté par Primo Entertainment et Moment Factory qui reconstituera le camp d’entraînement de Messi. Un stand permettra également aux visiteurs de faire son programme d’entraînement et un tableau des scores affichera les résultats de chaque participants. Chaque fan pourra faire un selfie avec une image virtuelle de Messi et même de lancer une discussion avec lui grâce une « IA avancée ». Au total, la « Messi Experience » proposera 10 expériences physiques et numériques pour une durée totale de 75 minutes.

La nouvelle attraction « The Messi Experience » va débuter à Miami en avril 2024 Une attraction qui voyagera dans d'autres villes à travers le monde Infos : https://t.co/wr0ofefFg0#messi #TheMessiExperience #leomessi #Miami pic.twitter.com/dOG3ddaPMQ — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) October 19, 2023

Le ticket vendu à 29,90$

« Je suis ravi de faire partie de ce projet qui permet aux fans de se rapprocher de mon parcours sur et en dehors du terrain » explique Leo Messi, dans un communiqué. « Tout au long de ma carrière, j’ai toujours cherché à inspirer et à connecter avec les gens grâce à ma passion pour le football. Cette expérience offrira une occasion unique de revivre les moments les plus mémorables et de ressentir les émotions qui façonnent mon chemin. »

Les billets seront mis en vente le 26 octobre prochain et le hangar ouvrira ses portes du 25 avril au 30 juin 2024 à Miami. Les places les moins chères seront vendues 29,90$ (28,38€) En attendant il est possible de rejoindre une liste d’attente pour obtenir un accès avant le grand public. Miami est donc la première ville qui accueil cette « Messi Experience » avant une tournée mondiale.

À lire aussi