La nouvelle campagne ALL à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024

Partenaire officiel de Paris 2024, All vient de dévoiler une vidéo imaginée par Havas Play à un an des Jeux Olympiques.

Cette vidéo de 30 secondes dans un hôtel du groupe met en scène des athlètes de la « ALL Champions Family » mais aussi des clients pour promouvoir l’engagement d’Accor autour des Jeux.

Réalisée par Rémi Besse et produite par Iconoclast, cette campagne sera diffusée sous différents formats. Elle sera également visible du 19 juillet jusqu’au coup d’envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en TV, digital, print et social media ainsi que dans les hôtels du Groupe.

