La plateforme Reddit s’associe à Alpine F1

En marge du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas qui se dispute ce week-end, la plateforme Reddit annonce un partenariat avec l’écurie Alpine F1 Team.

Dans le cadre de ce partenariat, les fans pourront notamment acheter des avatars 3D conçus dans le cadre de cette collaboration (de 5$ à 25$). Un partenariat qui se matérialise également par l’apparition du logo Reddit sur les monoplaces pilotées par Pierre Gasly et Esteban Ocon.

Des AMA (Ask Me Anything), questions-réponses, seront également organisés. Le premier a eu lieu cette semaine et Pierre Gasly a pu répondre à de nombreuses questions de fans sur la page Reddit dédiée. Le français a notamment précisé que s’il n’avait pas été pilote de Formule 1, il aurait aimé être footballeur, qu’en dehors des circuits, il n’aimait pas conduire, qu’il aimerait participer (et gagner) aux 24 heures du Mans ou encore qu’il adore le tiramisu.

