La plateforme Sporteed lance une campagne de crowdfunding et ouvre son capital à partir de 400€

La plateforme de vente de matériel sportif d’occasion entre particuliers a annoncé une nouvelle levée de fonds et met en place un financement participatif ouvrant le capital de la société.

Lancé en février 2021, Sporteed avait ainsi comme objectif de repenser les modes de consommation de produit de sport en créant une plateforme de seconde main d’articles de sport. Aujourd’hui, son fondateur Greg Cottret a débloqué une levée de fonds soutenue par des business angels.

Il recherche en second lieu, 113 000€ (sur une valorisation de la société portée à 2 500 000€) à travers différents petits actionnaires. Pendant les six semaines à venir, chacun peut désormais investir un minimum de 400€.

« Ouvrir notre capital à tous, ça va dans le sens de ce qu’on dit et propose depuis le début, nous souhaitons intégrer tout le monde dans le changement du mode de consommation dans le sport. Un peu dans l’idée de ce qu’a fait Time for the Planet » explique Greg Cottret, fondateur de Sporteed, dans un communiqué.

