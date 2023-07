La publicité d’Orange « avec trucage » pour mettre en avant l’Equipe de France féminine de football

À l’approche de la Coupe du Monde féminine de football 2023, Orange a réalisé une publicité pour promouvoir le football féminin en changeant les joueuses par des joueurs.

C’est un concept qui peut étonner. Alors que la Coupe du Monde féminine débute dans 20 jours pour nos Bleues, Orange et l’agence de publicité Marcel dévoilent un spot étonnant.

Le but est de « renverser les préjugés » sur le niveau du football féminin. « En effet, nombreux sont les « supporters » de football qui, sans jamais avoir regardé de football féminin, ont une opinion tranchée sur le niveau des joueuses. »

L’idée d’Orange a donc été de faire une compilation des plus belles actions des joueuses de l’Équipe de France. Puis, à l’aide d’un trucage et quelques artifices, l’image des joueurs de l’équipe masculine (Mbappé, Griezmann, Giroud, Coman,…) a été collée sur celle des joueuses. Pour ainsi faire croire au plus retissant que les actions ont été réalisées par des hommes jusqu’au moment où les compilations sont montrées en mode « avec ou sans trucage ».

Le tout, donc, pour montrer que le niveau technique est également élevé chez les femmes. Et avec à la fin le message « Quand Orange soutient les Bleus, Orange soutient les Bleues. ».

Diffusée à partir du 29 juin « dans un écosystème conçu pour cibler les fans de football là où ils sont en digital » explique Orange. Ainsi, la vidéo pourra être aperçue sur L’Équipe, beIN SPORTS, Foot Mercato, les plateformes de la Fédération Française de Football,…

Un coup-franc qu’on n’est pas prêt d’oublier ! Vous vous en souvenez ? pic.twitter.com/RZeGcSLIea — Team Orange Football (@TeamOrangeFoot) July 3, 2023

À lire aussi