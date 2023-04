La SNCF devient « Supporteur Officiel » des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Cette semaine, la SNCF a officialisé la signature d’un partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dans le détail, la SNCF devient « supporteur officiel » des JO et accompagnera le Comité d’Organisation sur des enjeux de mobilité et de durabilité. La SNCF soutiendra également une team d’athlètes.

A Paris, le contrat a été célébré en présence de Jean-Pierre Farandou, Président-directeur général du groupe SNCF, Christophe Fanichet, Président-directeur général de SNCF Voyageurs, Marlène Dolveck, Directrice générale de SNCF Gares & Connexions et de Tony Estanguet, Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

« Tout prédisposait la SNCF et Paris 2024 à travailler ensemble pour organiser des Jeux historiques, qui seront les Jeux de tous les Français, mais aussi des Jeux plus responsables d’un point de vue environnemental » précise Tony Estanguet, dans un communiqué. « La dimension historique du Groupe ; la présence de ses trains et de ses gares, partout sur le territoire ; son engagement pour la transition écologique, au travers de l’un des modes de transport les moins polluants. »

Reste à savoir quel sera l’état du trafic dans un peu plus d’un an au moment des JO. Selon le Parisien, la SNCF réfléchirait ainsi à une «prime» ou à un «accompagnement indemnitaire» pour les cheminots qui accepteraient de décaler leurs congés pour travailler à cette période, comme le rapporte Libération. La SNCF et le gouvernement voudront également éviter « à tout prix » des perturbations pendant les Jeux olympiques.