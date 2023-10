« La Source Parisienne » dévoile un aperçu du futur maillot domicile « Hechter » du Paris Saint-Germain pour la saison 2024-2025

En fin de semaine dernière, « La Source Parisienne » a dévoilé un aperçu de ce que pourrait être le futur maillot domicile Nike du Paris Saint-Germain pour la saison 2024-2025.

Habituée aux leaks des jerseys du PSG ces dernières années, « La Source Parisienne » confirme en image le retour d’un maillot Hechter (BBRBB pour bleu-blanc-rouge-blanc-bleu). Un design porté pour la première fois en 1973.

« Je m’appuie sur une vingtaine de sources, je trie les infos que j’ai pendant plusieurs mois »

« Les gens pensent que les informations viennent du club mais ce n’est pas le cas… ils n’aiment pas les fuites tout comme Nike » nous précise Mourad, Fondateur de la Source Parisienne. « Je m’appuie sur une vingtaine de sources, je trie les infos que j’ai pendant plusieurs mois… il y a un risque en révélant aussi tôt le design. Généralement, j’ai d’abord des infos sur la couleur puis sur les détails, c’est un puzzle que j’assemble après plusieurs confirmations et qui est illustré par Guillaume Faivre. Là, le maillot est le bon à 95% je pense ».

Alors que la saison 2023-2024 vient à peine de débuter, les supporters du PSG ont donc le droit à un premier aperçu du maillot de la saison prochaine. De quoi freiner les ventes des jerseys actuels ? Rien n’est moins sûr. « C’est une responsabilité excitante, des milliers de supporters attendent le nouveau maillot, je ne veux pas me louper, j’essaie que ce soit le plus fidèle. Il y a toujours une différence entre la perception du leak et la présentation officielle » ajoute Mourad. « Le futur maillot est incroyable, Hechter, BBRBB, un design attendu par les supporters. Ils ont essayé de donner un côté peinture sur les bandes blanches. »

« C’est une responsabilité excitante […] je ne veux pas me louper, j’essaie que ce soit le plus fidèle »

Sur Instagram, la publication du futur maillot a entraîné de nombreux commentaires positifs et un nombre d’interaction plus élevé que la normale pour une publication sur le compte La Source Parisienne. Sur Twitter, le post enregistre 784 000 vues.

« Le présent d’aujourd’hui sera le rétro de demain et ça s’applique aux maillots »

« Suite à ce leak, des gens connus m’ont contacté, dont des politiques. On m’envoie des messages pour en savoir plus sur le maillot, les futures collections… je découvre que certains supportent le PSG sans le faire savoir publiquement… »

Le maillot est un sujet complexe, entre innovation, respect des traditions et des couleurs du club. Un jeu d’équilibriste pour les clubs et les équipementiers motivés par des enjeux commerciaux et d’image de marque club. « Chaque supporter pense à lui mais il y a différentes catégories de supporters, des plus anciens, des jeunes… Le présent d’aujourd’hui sera le rétro de demain et ça s’applique aux maillots. Il faut rappeler que le Hechter ne « respecte » pas l’histoire du club, c’était une rupture d’avoir une bande rouge. C’est devenu le maillot iconique du club. Moralité, un maillot qui n’est pas complétement historique, qui n’a pas tout les codes du passé peut le devenir en fonction des émotions procurées ».

Ajoutons qu’en plus du futur maillot du PSG, La Source Parisienne a également illustré il y a quelques jours ce à quoi pourrait ressembler le futur maillot domicile Nike de l’Equipe de France de football pour le prochain UEFA Euro 2024.

