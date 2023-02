« La Source Parisienne » dévoile un premier aperçu du nouveau maillot extérieur 2023-2024 du PSG

Hier, en marge du classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, les supporters du club parisien ont pu avoir un premier aperçu du futur nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024.

Selon « La Source Parisienne », le PSG aura un maillot away tricolore avec une base blanche, une manche gauche en dégradé rouge et une manche droite en dégradé bleu. Un jersey foqué du swoosh Nike et des sponsors Qatar Airways et GOAT.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Source Parisienne 🔗 PSG (@la_source_parisienne)

Il y a quelques mois, Mourad, fondateur du compte « La Source Parisienne », avait dévoilé le futur maillot domicile du PSG 2023-2024 à « 80 et 90% ».