La startup de covoiturage « StadiumGO » finalise sa première levée de fonds

Ce matin, StadiumGO a annoncé avoir finalisé sa première levée de fonds, une étape « significative dans sa mission d’améliorer l’accessibilité et de réduire l’empreinte carbone des spectateurs ».

Lancée en 2019 la plateforme de covoiturage dédiée à l’événementiel sportif accueille notamment Didier Quillot (ancien président de la Ligue de Football Professionnel), Eric Conrad (Hopscotch Sport), Bertrand Picard (Natural Grass), Sofiane Laurent (Kobi) ou encore Yvan Reilhac (joueur à l’USM Sapiac). Le montant de cette levée n’a pas été communiquée.

« Avec StadiumGO, nous avons le sentiment de participer à l’élan collectif du changement vers un sport plus responsable, c’est notre moteur au quotidien ! » nous précise Romain Lauvergnat, cofondateur de la startup. « Toute l’équipe est heureuse de cette nouvelle étape de l’aventure qui donne des perspectives très positives pour la suite. Nous sommes une jeune équipe de 6 personnes et cette levée va nous permettre d’attirer de nouveaux talents pour faire grossir l’équipe et continuer de proposer la meilleure expérience à nos utilisateurs. Nous avons d’ailleurs deux recrutements en cours, sur la tech et le marketing ».

A date, StadiumGO travaille avec 70 institutions sportives comme les 24 Heures du Mans, la Fédération Française de Football, l’Olympique Lyonnais,…En plus du sport, la startup a lancé également EveryGO, pour les événements culturels et professionnels.

🚗 En route vers la Supercoupe ! Rejoins la famille StadiumGO pour venir à la Supercoupe. Adopte le bon réflexe, partage ta passion et ton trajet avec d’autres supporters ! Ensemble, marquons des points pour l’environnement ! 🌏🌱 pic.twitter.com/9eRAUoZJAt — StadiumGO (@stadiumgo) October 10, 2023

