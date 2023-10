La startup « Rematch » ouvre son capital aux particuliers avant une prochaine levée de fonds (valorisation pre-money fixée à 5,57M€)

Lancée en 2017, la société bordelaise Rematch s’est fait une place dans l’écosystème du sport amateur en proposant aux clubs une plateforme de vidéos « highlights ». Chaque week-end, plus de 50 000 extraits sont ainsi filmés par des vidéastes avec l’application Rematch.

Ces derniers jours, Rematch a lancé une campagne de financement auprès des particuliers en ouvrant une partie de son capital via le site Crowdcube. Dans le détail, chacun peut devenir actionnaire de la startup pour 15€. Une opportunité saisie notamment par le consultant de beIN SPORTS Omar Da Fonseca (voir plus bas). La valorisation pre-money de Rematch est fixée à 5,57 millions d’euros.

« À la base, nous visions un objectif de 50 000€ » nous précise Pierre Husson, CEO et cofondateur de Rematch. « Lors des préinscriptions, nous avons reçu plus de 100000€ de promesses d’investissement. Aujourd’hui, à quelques jours de la clôture de la période d’investissement, c’est plus de 150 000€ qui ont été investis par la communauté ! »

« Rematch prépare un tour de table de 1,5 million d’euros »

Suite à cette campagne de financement auprès des particuliers, la startup lancera une levée de fonds destinée aux investisseurs professionnels. « L’objectif de chiffre d’affaires pour Rematch en 2023 est de 250 à 300 000€. Avec une plateforme tech ultra scalable, une forte communauté d’utilisateurs et une équipe soudée, Rematch prépare un tour de table de 1,5 million d’euros » nous détaille Pierre Husson.

Rematch est édité par la SAS « La Passe Vidéo » créée en 2017 par François Alary, Pierre Husson et Franck Si-Hassen.

Depuis 2018, Jean Pierre-Papin est également associé et ambassadeur de Rematch. Olivier Giroud, Alexandra Lacrabère (handball), Diandra Tchatchouang (basket), Lucas Tauzin (rugby) et d’autres sportifs sont également devenus « ambassadeurs bénévoles » de Rematch.

⏳ J-1 (objectif dépassé) Nous venons de dépasser l’objectif initial de notre campagne de crowdfunding ! Il vous reste 24h pour devenir actionnaire de Rematch à mes côtés à partir de 15€ investis. Investir : https://t.co/7xTDl8YPPf Le sport amateur a besoin de vous. JPP pic.twitter.com/Y5gaKZyiW5 — Jean Pierre Papin (@JP_Papin) October 11, 2023

Depuis son lancement, la plateforme vidéos a partagé plus d’1,5 million de vidéos pour un total de 200 millions de vues. Des contenus partagés par les joueurs, les fans, les clubs, les fédérations sportives (dont la FFF) et des partenaires médias (France3, Webedia…). De quoi intéresser quelques annonceurs comme Decathlon ou encore Unibet.

⚽ Votre menu de la semaine du TOP 3 du football amateur par @Rematch_Sport x Fair Play : coup-franc, reprise de volée et dribble magnifique sur un gardien ! Félicitations à Ibrahima du club de Martignas pour cette superbe volée Êtes-vous d’accord avec l’ordre de ce top ? pic.twitter.com/rJWvVnBcjU — (@alexandreruiz) September 28, 2023

