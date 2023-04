La Team Jumbo-Visma dévoile son nouveau maillot pour le Tour de France 2023

L’équipe cycliste Jumbo-Visma a révélé il y a quelques jours son nouveau maillot pour le Tour de France 2023.

Les suiveurs de l’équipe Jumbo-Visma connaissent désormais le design du futur maillot de Jonas Vingegaard, Wout Van Aert et leurs coéquipiers pour le Tour de France 2023. Conçue en collaboration avec l’équipementier néerlandais AGU et le parc d’attractions hollandais Efteling, la tenue vise à « encourager les plus grands rêveurs à accomplir leurs exploits ».

Baptisée « Le Vélodrome », reprenant le nom d’un ancien manège, la tenue incite la réalisation des rêves. Ainsi, le parc d’attractions a installé ce même manège sur la place Anton Pieck (nommé en hommage au fondateur d’Efteling).

Niveau design, la manche gauche jaune vient s’accorder au noir qui domine le reste du maillot. Outre les nombreux sponsors, ce sont les différentes constellations couleur or qui attire l’œil pour donner un effet accomplissement des rêves.

La vidéo « The Velodrome, ride your dreams » (« Le Vélodrome, vis tes rêves ») accompagne également la sortie du maillot. On y voit un petit garçon rêver de vélo, en sautant par dessus la Tour Eiffel et l’Arc de Triomphe. On peut aussi y apercevoir de nombreuses références à la mythique arrivée du Tour sur les Champs Elysées. Le tout, évidemment, sous un ciel étoilé.

Le maillot est donc dès à présent disponible à la vente et 100% personnalisable. Pour toute commande effectuée avant le 1er mai, l’acheteur peut « y inscrire une référence à un moment personnel et éditer la carte des étoiles correspondantes à ce dernier ». Le tout pour un prix de 75€ (la personnalisation est offerte jusqu’au 26 avril). Un moyen orignal pour les supporters de la team Jumbo-Visma de s’approprier un maillot étoilé.

Today is the last day you can personalize our Tour de France jersey for free. 🤩 Order now👇

It’s also possible to order the jersey without personalization. #rideyourdreams💭

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 26, 2023