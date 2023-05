Lacoste dévoile une collection de pièces de monnaie pour ses 90 ans (dont une pour le toss de Roland-Garros 2023)

Pour célébrer ses 90 ans en 2023, Lacoste s’associe à la Monnaie de Paris pour une collection de pièces qui rendent hommage au célèbre crocodile et à René Lacoste.

Parmi les pièces conçues dans le cadre de cette collaboration, on retrouve notamment une monnaie de 1 kilo en or en forme de… crocodile !

« La collaboration entre la Monnaie de Paris et Lacoste c’est la rencontre entre deux Maisons patrimoniales françaises au savoir-faire et à l’héritage uniques. Pour les 90 ans de notre marque, nous sommes heureux de nous associer à l’institution emblématique qu’est la Monnaie de Paris pour donner vie à une collection incarnant nos univers respectifs et les fortes valeurs communes qui nous animent, empreintes de transmission, de créativité et d’inventivité. » commente Catherine Spindler, Directrice Générale Adjointe de Lacoste, dans un communiqué.

Lacoste – Une pièce en or d’1 kilo en forme de crocodile

Pour célébrer les 90 ans de Lacoste, Joaquin Jimenez, Graveur Général de la Monnaie de Paris, s’est plongé dans les archives de la maison et a imaginé une monnaie de 1 Kilo en Or en forme de crocodile.

Côté face, l’animal tient dans sa gueule une balle de tennis. Au-dessus du dos du crocodile sont inscrites des valeurs portées par la Maison Lacoste : équipe, passion, fair-play, effort, ténacité, élégance, performance…

Côté revers, sur un fond sablé qui évoque la terre battue des courts de tennis de Roland-Garros (dont Lacoste est partenaire depuis plus de 50 ans), des lignes rappellent celles des courts. C’est là que figurent la valeur faciale de la monnaie, le millésime et 1933, date de création de la Maison Lacoste et la silhouette de René Lacoste, champion de tennis et fondateur de la marque qui célèbre ses 90 ans en 2023.

Une pièce de 5 000 euros qui a été fabriquée en 12 exemplaires. En véritable pièce de collection, sa valeur marchande est bien évidemment au dessus de sa valeur faciale.

Une pièce de monnaie « Lacoste » pour le toss à Roland-Garros 2023

Partenaire premium du tournoi de Roland-Garros depuis plus de 50 ans, Lacoste sera mis en avant pour cette édition 2023 à travers une pièce de 10 euros en argent également conçue par la Monnaie de Paris.

Une pièce qui sera utilisée par les arbitres lors du « toss » (tirage au sort) au début des matchs de ce Roland-Garros 2023. Comme nous le précise la FFT, les arbitres demanderont aux joueurs de choisir entre « Ball » et Player ».

Une pièce de collection en vente pour le grand public au prix de 92 euros. Une édition limitée à 1933 exemplaires.

Côté face, on retrouve un crocodile et une silhouette de René Lacoste placée sur un fond sablé qui évoque la terre battue de Roland Garros et ses courts. Le revers de la monnaie est divisé en trois zones distinctes, faisant référence à une balle de tennis. La première reprend la texture d’une peau de crocodile. La deuxième, celle du piqué de coton du polo Lacoste. La troisième enfin, celle du cordage de la raquette de tennis. Au milieu de la monnaie trône la valeur faciale dont le 0 est représenté par une balle de tennis.

Des pièces en forme de raquette de tennis

Ces monnaies en forme de raquette font doublement référence à René Lacoste qui est également le concepteur de la première raquette métallique.

Côté face, on retrouve un cordage sur lequel figurent un crocodile et une balle. En hommage à un autre sport cher à la marque, la balle de tennis revêt la texture d’une balle de golf. Côté revers, on retrouve le célèbre polo Lacoste représenté sous la valeur faciale et dont les zéros s’apparentent à des balles de tennis.

La pièce en or d’une valeur de 200€ est en vente au prix de 3 090€ (500 exemplaires). la pièce en argent d’une valeur de 10€ est en vente au prix de 92€ (6 000 exemplaires).

Des pièces de 50 euros

Pour célébrer ses 90 ans, Lacoste propose également deux pièces de 50€, en or et en argent. La pièce en or est en vente au prix de 775 euros (500 ex.) et la pièce en argent à 675€ (500 ex.).

Une médaille de bronze

Enfin, on peut citer la médaille presse papier en bronze vendue au prix de 85€ (1 212 ex.). Une médaille qui arbore le logo évènement des 90 ans de la Maison Lacoste.

