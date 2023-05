De Marseille à Miami, en passant par São Paulo, Tokyo, Vitry-sur-Seine,… Lacoste fête ses 90 ans avec une campagne internationale

Pour célébrer son anniversaire, Lacoste a fait appel à l’agence BETC pour réaliser une série de publicités rendant hommage à la culture de la marque.

En 1933, René Lacoste lançait sa propre marque. Lui-même tennisman, multiple vainqueur de tournois du grand chelem, sa ligne de prêt-à-porter était avant tout destinée à ce sport. Au fil des années, la marque s’est également faite une place dans le golf et plus tard, est devenue une véritable marque de sportswear.

90 ans plus tard, Lacoste a donc voulu célébrer cette histoire en l’illustrant à travers huit cultures différentes. Le but ? Montrer comment chaque pays porte la marque au crocodile. De São Paulo à Tokyo, en passant par Miami, Marseille, Vitry-sur-Seine, New York, Séoul ou encore Paris (et Roland Garros).

