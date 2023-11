L’agence Com’Over lance un nouveau département dédié à la commercialisation de droits marketing

Aujourd’hui, l’agence Com’Over a annoncé le lancement d’un nouveau département dédié au conseil, à la commercialisation et au déploiement de droits marketing.

Spécialisée depuis plus de 10 ans sur le sport et l’entertainment (conseil, stratégie, RP & Influence, évènementiel, Digital,…) Com’Over va donc renforcer son implication dans la commercialisation de droits marketing avec la création de ce nouveau département.

Un métier qui n’est pas vraiment nouveau pour l’agence qui a déjà opéré dans la commercialisation de droits, que ce soit pour ses propres projets (Run & Mix, Super Bowl Party, Hall of Fame,…), des sociétés et talents (Marie Bochet, Cléopâtre Darleux,…).

« Nous allons dépasser les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires pour la première fois cette année » nous précise David Drahy, co-fondateur de l’agence Com’Over. « Nous continuons de grandir, nous recrutons… nous avons de grosses ambitions pour l’année 2024 et la régie fait partie de cette stratégie de croissance »

20 ans que @SocieteGenerale fait grandir le Handisport Pour fêter ces 20 ans de partenariat avec la @FFHandisport, voici @MarieBochet notre ambassadrice handisport, multiple championne du monde de ski alpin handisport ⛷#AuPlusPrès pic.twitter.com/KZxzfLSvJT — Tous Handisport Société Générale (@TousHandisport) October 16, 2023

Pour mener à bien ce nouveau département, Com’Over annonce l’arrivée de Vincent Lopez Mora en tant que Partnership Manager. Responsable partenariats pour les Championnats du monde Courchevel Méribel 2023, Vincent Lopez Mora a également exercé des fonctions chez Sportfive et d’autres agences. Sa mission sera de structurer, développer et piloter cette activité que Com’Over souhaite intensifier, pour nourrir à la fois ses clients, ses projets et créer du lien avec les activités du groupe.

« Nous sommes ravis de pouvoir confier à Vincent la gestion de cette nouvelle activité. Ami de la famille Com’Over depuis longtemps, il saura parfaitement allier notre ADN et nos métiers à cette expertise de droits qu’il a développée lors de ces dernières expériences » précise François Plessis, directeur associé du groupe. « Notre portefeuille de droits et nos projets propriétaires vont nous permettre de pouvoir rapidement adresser le marché et construire des partenariats hyper intéressants ! »

« Que ce soit aux côtés de la NFL, de la PFL ou de European Aquatics ; de Talents comme Marie Bochet ou Cléopâtre Darleux ; pour développer les prochains projets propriétaires ; ou saisir les opportunités florissantes du marché – comme en témoigne la récente collaboration avec BigMat International et l’UCI pour les Championnats du Monde de Cyclisme en Écosse –, Com’Over entend renforcer sa position dans le conseil, la vente et l’activation de droits » explique l’agence.

