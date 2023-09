L’agence Digital Playas rejoint JÏZ Marketing Group

Il y a quelques semaines, JÏZ Marketing Group a officialisé l’acquisition de l’agence Digital Playas lancée en 2017.

Le fondateur de Digital Playas Elliot Brame poursuivra ses fonctions et devient membre du Comité Exécutif de JÏZ Marketing Group, collectif d’agences dirigé par Frédéric Giraud, Olivier Chirinian et Benoit Fritsch.

En 2022, JÏZ Marketing Group a réalisé plus de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte des participations dans 5 agences et régies : L’Uzyne, Field and People, Radar Sports, Montagne TV et désormais Digital Playas.

« La prise de participation majoritaire s’accompagne ainsi d’une augmentation de capital qui va permettre à Digital Playas de poursuivre une stratégie basée sur deux axes principaux : le renforcement de la structure de production Brand Content pour amplifier les histoires des acteurs du sport et développer un pôle de Social Media et d’Influence axé Sport et Entertainment ; le lancement d’une équipe dédiée aux JOP de 2024, afin de répondre aux défis uniques de cet événement » explique le communiqué.