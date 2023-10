L’agence VMATCH va conseiller le Racing Club de France dans sa stratégie commerciale et marketing « Racing 2027 »

Hier, le Racing Club de France a annoncé avoir retenu VMATCH pour l’accompagner dans le déploiement de son projet « Racing 2027 ».

Dans le détail, le premier club omnisports de France fondé en 1882 sera accompagnée par VMATCH, agence lancée en 2021 par Hervé Bodinier pour le développement de sa stratégie commerciale et marketing de « Racing 2027 », projet ambitieux de structuration du Racing Club de France visant à moderniser ses infrastructures à Paris et Versailles.

« Nous sommes très fiers d’accompagner une marque iconique et prestigieuse du sport français et de participer à l’élaboration d’une nouvelle page de son histoire. Nous avons à cœur, grâce à notre connaissance de l’écosystème du sport en général et de ses enjeux, d’aider le Racing Club de France dans son projet ‘Racing 2027’ afin de lui redonner ses lettres de noblesse. » précise Hervé Bodinier, Président fondateur de VMATCH, dans un communiqué.

« Ensemble, nous sommes déterminés à créer des partenariats collaboratifs novateurs et porteurs de sens, contribuant ainsi à renforcer la position du Racing Club de France en tant qu’institution sportive de premier plan » ajoute Philippe Baudillon, Président du Racing Club de France.

