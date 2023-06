LaLiga dévoile son nouveau logo et son nouveau slogan

Il y a quelques jours, LaLiga a dévoilé un premier aperçu de sa nouvelle identité visuelle, plus épurée et moderne.

Un nouveau logo qui est accompagné d’un nouveau slogan « La Fuerza De Nuestro Futbol » (« The Power of our Fútbol » – « Le pouvoir de notre football »).

« Au cours des 10 dernières années, nous avons assumé la responsabilité d’inspirer les gens à travers les valeurs positives de notre sport, ce que nous démontrons constamment via nos clubs, nos fans et l’ensemble de notre écosystème de compétitions et d’activités connexes ». explique Ángel Fernández, responsable de la marque et de la stratégie mondiales chez LALIGA « La nouvelle marque est un symbole de ce changement, la représentation de « The Power of our Fútbol », avec laquelle nous voulons réaffirmer la fierté de faire partie d’une compétition qui nous inspire tous et nous aide à grandir en tant que personnes et en tant que société.”

Dans le détail, LaLiga devient LALIGA écrit en majuscules. Le nouveau logo représente les initiales « LL ». Pour le storytelling, la ligue espagnole explique que le logo est lié à deux moments clés sur et en dehors du terrain qui symbolisent la passion du football : les célébrations des joueurs lorsqu’ils marquent un but et s’agenouillent pour former la lettre « L » avec la silhouette de leur corps, et les supporters qui forment un « L » avec leurs bras lorsqu’ils célèbrent les buts ou les succès de leur équipe. La nouvelle couleur corporative de LALIGA est le corail (Pantone Red 032C), « qui symbolise la fierté, la passion, l’énergie et l’excitation du football ».

Un nouveau logo qui sera notamment visible sur les maillots des équipes. « Avec l’intégration de nouveaux partenaires stratégiques tels qu’EA Sports, LALIGA jette également les bases pour révolutionner l’expérience du football à partir de la saison 2023/2024, en cherchant à faire tomber les barrières entre les mondes physique et virtuel, avec des améliorations dans la diffusion, et à travers un engagement continu envers le football de base de la part des deux entreprises ».

Un nouveau logo de LALIGA qui vous rappellera certainement celui de la marque Warrior, équipementier américain spécialisé notamment de le hockey sur glace et qui avait tenté de pénétrer le marché du football en devenant équipementier de Liverpool et du FC Séville il y a quelques années.

