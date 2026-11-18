Saxo lance un défi inédit à huit personnalités du sport mondial, dont Lando Norris et Thibaut Courtois. Dès janvier, elles devront faire fructifier un portefeuille virtuel de 500.000 euros.

Lando Norris face à Gareth Bale, Thibaut Courtois ou encore Aryna Sabalenka. L’affiche est improbable, mais cette fois, pas question de football, de tennis ou de Formule 1. Les huit sportifs s’affronteront sur les marchés financiers à l’occasion du « Saxo Investment Challenge », une nouvelle activation imaginée par la plateforme d’investissement Saxo.

À partir de janvier 2027, chaque participant disposera d’un capital virtuel de 500.000 euros pour constituer et gérer son portefeuille sur la plateforme de démonstration de Saxo. Objectif : obtenir le meilleur rendement en faisant les bons choix d’investissement.

« Essayer quelque chose de nouveau »

Autour du champion du monde de F1 2025 Lando Norris, le casting réunit Stan Wawrinka, Rasmus Højlund, Gareth Bale, Thibaut Courtois, Aryna Sabalenka, Jutta Leerdam et Magnus Carlsen.

« J’ai toujours eu l’esprit de compétition, le Saxo Investment Challenge est donc l’occasion d’essayer quelque chose de nouveau », explique Norris.

À travers cette opération, Saxo entend rapprocher les univers du sport et de l’investissement, en mettant en avant leurs points communs : stratégie, discipline, gestion des risques et capacité d’adaptation.

Les performances des huit participants permettront également de découvrir leurs différentes approches des marchés financiers, sans qu’aucun argent réel ne soit engagé dans la compétition.

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