L’Arabie Saoudite vise une place dans les 10 meilleurs championnats de football et une valorisation à 2 milliards d’euros en 2030

Aujourd’hui, l’Arabie Saoudite a annoncé par le biais de son prince Mohammed ben Salmane le lancement d’un vaste projet d’investissement et de privatisation des clubs sportifs et notamment de football.

Avec cette annonce, le pays annonce vouloir favoriser les opportunités d’investissement dans le sport saoudien, renforcer le professionnalisme, la gouvernance et la viabilité financière des clubs sportifs et améliorer la compétitivité et l’infrastructure de ces derniers.

Ainsi, quatre clubs saoudiens – Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr et Al Hilal – ont été transformés en sociétés, chacune appartenant au Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) à hauteur de 75% (et 25% à des fondations de chaque club).

Etre dans le TOP 10 des championnats et le valoriser à 2 milliards d’euros en 2030

Surtout, l’Arabie Saoudite souhaite faire de son championnat national de football, la Saudi Pro League, rebaptisée « Roshn Saudi League » depuis l’été dernier et un contrat de Naming, l’un des dix meilleurs au monde.

L’objectif annoncé est de faire passer les revenus commerciaux de la ligue saoudienne de 450 millions de riyals en 2022 (environ 112 millions d’euros) à plus de 1,8 milliard de riyals par an soit environ 450 millions d’euros. Avec la volonté de valoriser ainsi la Roshn Saudi League à plus de 8 milliards de riyals en 2030, soit 2 milliards d’euros.

Et pour accompagner le développement économique du championnat, les clubs saoudiens pourraient bien passer la vitesse supérieure en terme de recrutement. Après Cristiano Ronaldo en début d’année qui a rejoint le club d’Al Nassr, de nombreuses stars devraient rejoindre le championnat dans les années à venir. Karim Benzema (ex Real Madrid) et Leo Messi (ex PSG) ont eu des discussions sur le sujet qui alimentent la presse sportive depuis plusieurs jours.

