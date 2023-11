Las Vegas GP 2023 – Heineken diffusera une publicité sur la Sphere

A l’occasion du Grand Prix de Las Vegas 2023, la Formule 1 va faire briller certains de ses sponsors à l’aide de la Sphere, toute nouvelle salle de spectacle dont l’extérieur est entièrement éclairée. Un dôme publicitaire géant à ciel ouvert qui ne passe pas inaperçue.

« Nous avons loué la Sphère, l’extérieur et l’intérieur » a précisé le PDG de Liberty Media, Greg Maffei, comme le rapporte le site motorsport.com. « Nous serons propriétaires de toute la publicité sur la Sphère pendant toute la course ».

Déjà partenaire-titre de la course, Heineken sera l’une des marques visibles pendant la course. Comme l’explique Adage, la Sphère prendra l’apparence d’une boule disco qui tourne avec des panneaux qui se transforment en blocs de glace, avant de s’effondrer pour révéler une canette de Heineken Silver. Un travail signé des agences BBH et BCN Visuals.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

« Nous sommes très chanceux d’avoir accès à la Sphère, un support qui est en train de devenir le panneau publicitaire le plus emblématique de la planète », explique Jonnie Cahill, directeur marketing de Heineken USA, dans une interview à Adage.com. Selon plusieurs médias spécialisés, une campagne publicitaire d’une semaine sur la Sphere de Las Vegas peut grimper jusqu’à 650 000 dollars. Adage précise qu’Heineken n’a pas souhaité commenter son investissement.

Outre Heineken, d’autres marques devraient également s’afficher sur ce panneau publicitaire géant comme Pirelli.

Hier, la Sphere a également été le terrain de jeu de Netflix à l’occasion de sa « Netflix Cup ».

The Sphere checking out the scene at the Netflix Sports Club by Hole 7. pic.twitter.com/hBqKMjEX19 — Arash Markazi (@ArashMarkazi) November 15, 2023

