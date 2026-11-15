L’ATP annonce une hausse de 49 % de ses revenus issus des partenariats en 2026, franchissant pour la première fois les 100 millions de dollars. Une croissance portée par de nouveaux sponsors.

L’ATP affiche une croissance commerciale record en 2026. Le circuit masculin de tennis annonce une hausse de 49 % de ses revenus issus des partenariats centraux, dépassant pour la première fois la barre des 100 millions de dollars.

Depuis 2022, ces recettes ont progressé de plus de 200 %, portées par l’arrivée de nouveaux sponsors et les investissements croissants de partenaires historiques comme Emirates, Infosys, Nitto, Lexus ou Haier.

Cette année, l’ATP a notamment accueilli EQT et K-Swiss, avant d’officialiser un accord pluriannuel avec la banque privée Julius Baer, qui devient son premier partenaire officiel dans la gestion de patrimoine.

250 millions de dollars investis

Cette dynamique s’inscrit dans la stratégie OneVision, destinée à renforcer l’attractivité commerciale du circuit, notamment grâce à l’amélioration des tournois et au développement des audiences numériques.

« Plus de 70 % des revenus issus des partenariats sont reversés aux tournois », souligne Daniele Sano, directeur commercial de l’ATP.

Le circuit indique également avoir investi 250 millions de dollars dans le tennis, via les tournois et les joueurs, depuis 2022. Pour 2027, l’ATP anticipe une nouvelle croissance à deux chiffres de ses revenus commerciaux.

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