Laureus World Sports 2023 : Leo Messi reçoit le prix du sportif de l’année 2022 (et offre une large couverture média à l’évènement)

Lundi soir, la cérémonie des Prix Laureus World Sports 2023 était organisée à Paris au Pavillon Vendôme. Le « local » Lionel Messi a été désigné sportif de l’année 2022 et succède à Max Verstappen.

Pour la première fois depuis 2020, la cérémonie était de retour dans un format « physique », après deux années en virtuel. Au total, ce sont 8 prix qui ont été remis. Des sportifs et des sportives choisis par les 71 membres de l’Académie Laureus World Sports, des athlètes légendaires des 50 dernières années. Au préalable, des journalistes du monde entier participent à l’élaboration d’une liste de nommés.

Au quotidien, Laureus est une organisation mondiale qui célèbre l’excellence sportive et utilise le pouvoir du sport pour transformer la vie des enfants et des jeunes.

Les propos de Leo Messi passés au peigne fin

Outre son titre de sportif de l’année, Leo Messi a également remporté le prix de l’équipe de l’année avec l’Argentine. Deux trophées reçus en pleine tempête « Messi et PSG » après l’épisode du voyage en Arabie Saoudite la semaine dernière.

Ainsi, la couverture médiatique autour de la cérémonie n’a sans doute jamais été aussi importante. Les propos de Leo Messi ont bien évidemment été repris par les médias du monde entier. En France, le site de RMC Sport écrit notamment que Messi a snobé le PSG dans son discours lors de la remise du prix sur la scène. Dans les propos partagés par Laureus aux médias à l’issue de la cérémonie (à lire ci-dessous), l’argentin est un peu plus loquace et site notamment ses coéquipiers du Paris-Saint-Germain.

Les propos de Leo Messi envoyés par Laureus aux médias

« C’est un honneur, d’autant plus que les Prix Laureus World Sports se déroulent cette année à Paris, la ville qui m’a accueilli avec ma famille à notre arrivée en 2021. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, pas seulement ceux de la sélection nationale mais aussi ceux du PSG. Je n’ai rien accompli seul et je suis reconnaissant de pouvoir partager tout cela avec eux ».

« Je tiens à remercier l’Académie Laureus, qui rend ces Prix si spéciaux pour nous les athlètes, car ils sont décernés par ces incroyables champions, mes héros, ce qui replace mes accomplissements sportifs dans leur véritable contexte ».

« C’est la première fois que je suis le vainqueur en solitaire du prix de Sportif de l’année Laureus. Et après une année où nous avons enfin remporté un autre trophée que nous attendions depuis longtemps, la Coupe du monde de la FIFA au Qatar, c’est un honneur de pouvoir soulever cette statuette Laureus ».

« Je regardais les noms des incroyables légendes qui ont remporté ce prix de Sportif de l’année Laureus avant moi : Schumacher, Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton, Djokovic… Je me suis vraiment rendu compte de l’incroyable plateau d’athlètes avec qui je partage ce prix, et de l’honneur unique qui m’est rendu ».

« être le premier athlète d’un sport collectif à remporter le prix du sportif de l’année Laureus est un honneur extraordinaire »

« Et je suis encore plus heureux de voir que l’équipe dont je faisais partie à la Coupe du monde a également été récompensée par l’Académie Laureus ce soir. Pour nous, la Coupe du monde a été une aventure inoubliable, je ne peux décrire ce que j’ai ressenti en rentrant en Argentine et en voyant ce que notre victoire avait apporté à notre peuple. C’est une expérience que je n’oublierai jamais et je veux remercier l’Académie d’avoir rendu hommage à cet accomplissement ».

« Je pratique un sport d’équipe et l’Argentine a remporté la Coupe du monde grâce à notre équipe. Être distingué au sein de cette équipe, et être le premier athlète d’un sport collectif à remporter le prix du Sportif mondial de l’année Laureus, est un honneur extraordinaire. Les trophées individuels ne sont pas la raison pour laquelle nous jouons, mais les Prix Laureus World Sports nous offrent une occasion unique de célébrer ce que nous faisons aux côtés de grands athlètes d’autres sports ».

« Enfin, cette statuette Laureus représente bien plus qu’un simple accomplissement sportif, c’est l’une des raisons pour lesquelles je peux voir depuis la scène de grands champions du monde du sport. Nous sommes ici pour célébrer non seulement les athlètes présents dans cette salle, mais aussi le travail de Laureus dans le monde entier. J’aimerais apporter tout mon soutien à Laureus Sport for Good et au travail qu’elle accomplit pour utiliser le sport afin de changer le monde ».

Le discours de Leo Messi sur la scène Laureus World Sports 2023

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laureus (@laureussport)

La liste complète des lauréats « Laureus World Sports 2023″

Prix du Sportif mondial de l’année Laureus : Lionel Messi

Prix de la Sportive mondiale de l’année Laureus : Shelly-Ann Fraser-Pryce

Prix de l’Équipe mondiale de l’année Laureus : Équipe d’Argentine masculine de football

Prix de la Révélation mondiale de l’année Laureus : Carlos Alcaraz

Prix du Comeback mondial de l’année Laureus : Christian Eriksen

Prix du Sportif mondial de l’année avec un handicap Laureus : Catherine Debrunner

Prix du Sportif extrême mondial de l’année Laureus : Eileen Gu

Prix Laureus Sport for Good : TeamUp

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter