Le ballon adidas de l’UEFA Euro 2024 dévoilé ! 

Adidas dévoile le ballon de l’UEFA Euro 2024, qui se disputera en Allemagne, dont le design coloré célèbre « l’amour du football ».

Baptisé « Fussballliebe », qui signifie « l’amour du football » en allemand, le ballon intègre la technologie Connected Ball d’adidas, similaire à celle utilisée pour la première au Qatar en 2022.

Cette technologie IA intégré au ballon transmettra des informations précises aux arbitres et « vient compléter la technologie semi-automatisée de détection de hors-jeu ».

Développée avec Kinexon, la technologie Connected Ball « réduit le temps passé à résoudre la question des fautes de main et les penalties. » . Ce fut le cas lors du but refusé de Cristiano Ronaldo contre l’Uruguay lors du dernier mondial au Qatar. Cette version du ballon ne sera pas commercialisée par la marque aux trois bandes

Les couleurs vives du ballon veulent transmettre la joie, l’énergie et l’amour que procure le football. Ses rainures et sa technologie CTR-CORE permettront au ballon d’obtenir une « précision optimale » précise adidas. Avec toute cette technologie le ballon pourrait presque marquer un but tout seul…

Pour le grand public, des versions vendues à 150€, 60€, 40€ ou 30€ du « Fussballliebe » sont dès à présent disponibles. La marque annonce également que 1% du produit net des ventes de ses ballons seront distribués à l’association Common Goal.

