Le budget, le prize money et les sponsors de l’Open Parc Auvergne Rhône-Alpes 2023 disputé à Lyon

L’Open Parc Auvergne Rhône-Alpes 2023 se dispute toute cette semaine à Lyon. Budget, prize money, sponsors… on vous dit tout ce qu’il vous savoir sur ce tournoi ATP 250.

Felix Auger-Alliassime, Cameron Norrie, Tommy Paul, David Goffin, Arthur Fils… Tous ces jolis noms sont venus préparer Roland Garros dans le cadre bucolique du parc de la Tête d’Or de Lyon cette semaine.

Un tournoi organisé par ALL IN EVENTS, l’agence évènementielle du ALL IN GROUP (Thierry Ascione, Jo-Wilfried Tsonga). Pour cette édition 2023, le tournoi affiche un budget compris entre 3 et 3,5 millions d’euros.

Plus de 500 000 € à se partager

Tous tenteront d’empocher les 250 points ATP et les 85 605 € promis au vainqueur de cet Open Parc Auvergne Rhône-Alpes de Lyon qui offre, au total, un prize money de 562 815 euros.

Le finaliste du tableau des simples repartira de la capitale des Gaules avec un peu moins de 50 000€

Le prize Money (simples)

Vainqueur : 85 605€

Finaliste : 49 940€

1/2 finale : 29 355€

1/4 finale : 17 010€

2e tour : 9 880€

1er tour : 6 035€

Les sponsors de l’Open Parc ARA 2023

Le tournoi lyonnais accueille cette année une petite trentaine de partenaires. La région Auvergne Rhône-Alpes et la ville de Lyon endossent le rôle de partenaires titre.

BNP Paribas, Emirates, Waterdrop, Nexity, All in events et la FFT sont les partenaires premiers tandis que Winamax, qui s’affiche sur la bâche, GL Events ou encore les montres Rado sont partenaires officiels du tournoi.

Enfin, Babolat, qui fournit les balles cette semaine, Coca-Cola ou encore Wilson sont fournisseurs officiels de l’événement.

Avis aux fans de tennis de la région lyonnaise, l’accès aux courts annexes, où sont disputés certains matches, est totalement gratuit.

Et pour ceux qui se trouvent loin de Lyon, toutes les rencontres de cet Open Parc Auvergne Rhône-Alpes sont diffusées sur beIN SPORTS et L’Equipe Live.

