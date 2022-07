Le casino : est-ce mieux en ligne ?

Les jeux de casino offrent un divertissement de qualité et des heures d’amusement, mais il n’y a encore pas si longtemps, le casino était un endroit dans lequel on se rendait physiquement. Grâce à l’évolution d’internet, le casino s’est grandement développé en ligne et des sites comme casinosenligne-francais.com, permettent à n’importe quelle personne de jouer sur son ordinateur ou son téléphone mobile.

L’accessibilité du jeu de casino a complétement changé la donne et opéré un basculement de l’industrie. Néanmoins, l’expérience en ligne peut-elle supplanter celle du jeu dans un établissement physique ?

Ce qu’apporte le jeu en ligne

Qu’est-ce que les casinos en ligne proposent pour les rendre aussi attrayant ? Quelles sont les différences notables ? Nous vous expliquons tout ce qui rend l’expérience en ligne aussi populaire.

Les jeux

Lorsque vous jouez sur un casino en ligne, vous retrouvez le même type de jeu que dans un casino terrestre, c’est-à-dire des machines à sous et des jeux de tables comme le blackjack, la roulette ou bien encore le baccara.

Cependant, lorsqu’on y regarde d’un peu plus près, les jeux sont plus nombreux et plus variés. L’exemple est particulièrement éloquent avec les machines à sous. Certains sites peuvent regrouper des centaines, voire des milliers de jeux.

On y trouve des machines à fruits classiques, mais également des jeux avec des mécaniques de jeux qui permettent d’augmenter le nombre de rouleaux et d’autres où les symboles peuvent disparaître pour en laisser d’autres prendre leur place. Certains jeux vous proposent même des niveaux bonus pour une chance de décrocher un jackpot progressif.

Concernant les jeux de table, il faut différencier les jeux virtuels qui se jouent en solo contre l’ordinateur des jeux avec croupiers en direct.

Les premiers utilisent un RNG (Random Number Generator – ou générateur de nombre aléatoires) comme pour les machines à sous afin de générer les résultats. Les seconds vous proposent un stream d’une vraie table avec un croupier professionnel pour un jeu en temps réel ayant pour but de recréer l’expérience d’un casino terrestre. Les jeux de casinos en direct sont particulièrement populaires, car ils offrent une expérience luxueuse qui est réservée aux plus gros joueurs dans les établissements traditionnels.

Le côté pratique

Outre la proposition ludique, le jeu en ligne est surtout bien plus pratique. En effet, nul besoin de réserver une chambre d’hôtel et de poser des vacances pour jouer. Il suffit d’un appareil connecté à internet pour commencer à s’amuser.

Ainsi, il est possible de faire des petites parties rapides à n’importe quel moment du jour ou de la nuit et les jeux sont toujours disponibles ; aucun risque que quelqu’un prenne votre place. Les sites de casino vous permettent souvent de jouer plus longtemps avec la même somme grâce à des offres promotionnelles.

Ce que les casinos terrestres proposent d’unique

Comme nous l’avons vu, le jeu en ligne présente de multiples avantages. Pour autant, les casinos physiques disposent de quelques atouts dans leur manche qu’un site ne peut pas proposer. Lorsque vous vous rendez dans un casino, vous payez pour vous retrouver dans un cadre luxueux avec tout ce que cela implique : repas cinq étoiles, spectacles, concerts et chambres somptueuses.

L’expérience est assez difficile à décrire si vous n’avez jamais eu l’occasion de vous y rendre. L’exemple qui retranscrit le mieux l’euphorie que peuvent procurer ces lieux est le film Casino de Martin Scorsese. Les lumières, les roulettes qui tournent, les joueurs qui explosent de joie après une victoire, tous ces éléments participent à une atmosphère particulière.

Le casino en ligne peut-il supplanter le casino terrestre ?

Malgré les nombreux avantages qu’offrent les casinos en ligne, il ne s’agit pas d’un remplaçant aux casinos traditionnels, mais plutôt d’un complément. Se rendre au casino peut s’apparenter à des vacances, un moment que l’on prévoit longtemps à l’avance pour se relaxer. Le jeu en ligne est plutôt comme un service dont on peut profiter à n’importe quel moment pour se détendre après une dure journée.

Finalement, les deux manières de jouer sont complémentaires et ne s’opposent pas forcément. De plus, selon le type de joueur que vous êtes, l’un peut davantage vous plaire que l’autre et nous ne pouvons donc que vous recommander de vous faire votre propre avis sur la question.