Le Cojop Alpes 2030 sera lancé au Groupama Stadium

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) des Alpes françaises 2030 s’établira au Groupama Stadium à partir du 18 février.

C’est acté. Le Cojop 2030 posera ses valises à Décines-Charpieu, plus précisément au Groupama Stadium situé au coeur du pôle de loisirs OL Vallée. Une décision qui a poussé Martin Fourcade à renoncer à la présidence du Comité d’organisation des JO d’hiver 2030. Le sextuple champion olympique de biathlon militait en effet pour que le siège se situe en montagne.

Comme le souligne Le Progrès, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la Région Auvergne Rhône-Alpes présenteront le 18 février, « Cojop Alpes françaises 2030 » et dévoileront le nom du ou de la président(e).

