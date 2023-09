Le Coq Sportif dévoile le troisième maillot de l’OGC Nice

L’équipementier Le Coq Sportif a dévoilé le maillot « third » de l’OGC Nice hommage à la mer Méditerranée et au ciel azuréen.

On plus souvent l’habitude de voir l’OGC Nice évoluer en rouge et noir ou blanc, comme les deux maillots domicile et extérieur de cette saison.

Cette saison, le troisième maillot des niçois sera dominé par deux teintes de bleu en hommage à la mer Méditerranée ainsi qu’au ciel azuréen. Le logo du club, de l’équipementier et du sponsor maillot INEOS seront eux de couleur or. Tout comme la devise « Issa Nissa » inscrite à l’arrière du col.

Le maillot est disponible à la vente dès maintenant au prix de 90€ pour la version supporter et 120€ pour la version « match ». Les joueurs inaugureront la tenue le 22 septembre contre face l’AS Monaco.

