Le Coq Sportif se lance dans l’horlogerie avec une collection de montres

À l’approche des fêtes de fin d’année, Le Coq Sportif a dévoilé une collection de montres vendue entre 89€ et 249€ et fabriquée par Herbelin.

Hier, dans sa boutique du 1er arrondissement de Paris, Le Coq Sportif dévoilait ainsi pour la première fois plus d’une vingtaine de montres. Bleu, vert, rouge, acier, chrono, bracelet biodégradable… On ne savait plus où donner de la tête. Conçue par Herbelin, la collection se décline en 3 catégories.

Mais Le Coq Sportif souhaite, pour le moment, mettre 2 modèles en avant. Avec tout d’abord, la chronographe intégrée de 42mm. Étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur, son bracelet en thermoplastiques élastomères (TPU) est biodégradable. 3 compteurs bleu, blanc et rouge viennent lui donner un style sportif. Avec sa couronne tricolore (détail ajouté sur tous les modèles de la collection), cette chronographe est vendue 179€

Ensuite, Le Coq Sportif mise sur l’élégance. Issu de la catégorie « Coq d’Or », la seule « Made In France » de la collection, ce modèle trois aiguilles / date de 40mm est l’autre produit phare lancé par la marque. Les détails or se mélangent bien à la sobriété du noir, sans oublier la couronne tricolore. Son bracelet en textile et son boîtier en acier la rendent également étanche à 100 mètres. Pour cette « Coq d’Or trois aiguilles / date », il faut compter 149€.

D’autres modèles à partir de 89€ de la catégorie « Monochrome », dont le bracelet a été fait en filet de pêche recyclé, et disponible en 9 couleurs différentes sont accessibles à la vente. Le modèle le plus cher fait partie de la branche « Coq d’Or » et affiche un prix de 249€. L’ensemble des montres seront vendues dans les boutiques Le Coq Sportif et chez certains horlogers / bijoutiers. La marque précise qu’aucun de ses ambassadeurs ne sera directement associés à un modèle spécifique.

