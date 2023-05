Le détail des primes des Championnats du monde de judo 2023 disputés à Doha

Jusqu’au 14 mai 2023, Doha accueille les championnats du monde de judo 2023. Une compétition individuelle et par équipe mixte qui distribue un total d’un million d’euros de primes aux participants et participantes

Dans le détail, la Fédération Internationale de Judo distribue 800 000€ pour les compétitions individuelles et 200 000€ pour les équipes mixtes. Une compétition qui est diffusée sur la Chaîne L’Equipe.

Ainsi, une victoire individuelle (médaille d’or), comme celle de Clarisse Agbégnénou aujourd’hui chez les -63 kg rapporte 26 000€. Sur cette somme, la Fédération internationale de judo demande aux athlètes de reverser 20% de la somme à leur entraîneur, soit 5 200€.

Les primes des championnats du monde de judo Doha 2023 (individuel)

Médaille d’or : 26 000€ (20 800€ pour le judoka et 5 200€ pour le coach)

Médaille d’argent : 15 000€ (12 000€ pour le judoka et 3 000€ pour le coach)

Médaille de bronze (x2) : 8 000€ (6 400€ pour le judoka et 1 600€ pour le coach)

Equipes mixtes

Médailles d’or : 90 000€ (72 000€ pour les judokas et 18 000€ coachs)

Médailles d’argent : 60 000€ (48 000€ pour les judokas et 12 000€ coachs)

Médaille de bronze (x2) : 25 000€ (20 000€ judokas et 5 000€ coachs)

Exceptionnel, Clarisse Agbegnenou est championne du monde pour la sixième fois ! Suivez les Championnats du monde de Judo de Doha 2023 en direct dans votre espace TV > https://t.co/he8f4UfpGy#lequipeJUDO pic.twitter.com/21kFM7qdQ8 — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 10, 2023

