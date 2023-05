Le détail des prix des billets à l’unité pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 (en vente dès le 11 mai)

Jeudi 11 mai 2023. C’est aujourd’hui que débute la phase de vente des billets à l’unité pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

L’occasion d’acheter votre place pour la compétition de votre choix et les cérémonies d’ouverture et de clôture. Le billet grand public le plus cher concerne la cérémonie d’ouverture et coûte 2 700€ (catégorie A).

Après avoir vendu 3,25 millions de billets par pack en moins de trois semaines, le Comité d’Organisation des JO de Paris 2024 lance la seconde phase de vente des précieux tickets à l’unité. Comme pour la première phase, un tirage au sort permettra d’attribuer des créneaux d’achat à celles et ceux qui se sont inscrits au préalable.

Au total, près de 10 millions de billets pour les JO sont mis en vente pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024, dont 20% pour les hospitalités.

Paris 2024 – Combien de billets pouvez-vous acheter et à quel prix ?

Sur l’ensemble des phases de vente, un compte peut acheter jusqu’à 30 billets pour ces JO de Paris 2024. si vous avez acheté 12 billets lors de la phase de vente des packs et que vous êtes à nouveau tiré au sort pour cette deuxième phase, vous pourrez acheter 18 billets maximum.

Dans le détail, il est possible d’acheter jusqu’à 6 billets maximum par session et jusqu’à 4 billets pour les cérémonies d’ouverture et de clôture « ainsi que sur les sessions sportives les plus demandées » explique Paris 2024.

Pour assister à une épreuve des JO, il faudra débourser un minimum de 24 euros, le prix le moins cher. A l’opposé, le prix le plus cher pour une place grand public est de 980€ pour des soirées athlétisme, natation et basketball.

A ce tarif, vous serez en catégorie A au Stade de France pour une soirée d’athlétisme (4 août, 8 août et 10 août). L’occasion d’assister notamment aux finales du 100m. Pour la natation, ce prix de 980€ s’applique pour la catégorie A à Paris La Défense Arena pour les soirées du 27 juillet, 31 juillet et 2 août. Pour le basket, le prix de 980€ concerne une place en catégorie A à l’Accor Arena pour la finale hommes prévue le 10 août 2024.

Billets Paris 2024 : la grille des tarifs pour l’athlétisme au Stade de France

Quelques exemples des tarifs à l’unité par discipline

Aviron : de 24€ à 190€

Badminton : de 24€ à 320€

Basketball : de 24€ à 980€

Basket 3×3 : de 24€ à 190€

Boxe : de 24€ à 420€ (hors billet first)

Breaking : de 24€ à 160€

Escalade : de 24€ à 180€

Escrime : de 24€ à 190€

Football : de 24€ à 260€

Gymnastique artistique : de 24€ à 690€

Haltérophilie : de 24€ à 180€

Handball : de 24€ à 320€

Judo : de 24€ à 380€

Skateboard : de 24€ à 160€

Sports Equestres : de 24€ à 420€

Tennis : de 24€ à 420€

Volleyball : de 24€ à 420€

Beach volley : de 24€ à 420€

Paris 2024 : Le prix des billets pour les cérémonie d’ouverture et clôture

Pour la première fois de l’histoire, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques se déroulera au coeur de la ville et sera ouverte au plus nombre avec des places gratuites. En parallèle, l’organisation met en vente des billets le long de la Seine (quais bas). Pour le grand public, 6 catégories de billets sont disponibles (A, B, C, D, E+ et E).

La cérémonie d’ouverture de Paris 2024 sur la Seine se déroulera le 26 juillet 2024 à partir de 20h. Le billet le plus cher pour le grand public est vendu 2 700€.

Catégorie A : 2 700€

Cat. B : 1 600€

Cat. C : 900€

Cat. D : 500€

Cat. E+ : 250€

Cat E : 90€

Pour la cérémonie de clôture qui se déroulera elle au Stade de France le 11 août 2024, les prix des places pour le grand public varieront de 1 600€ à 45€.

Cat. A : 1 600€

Cat. B : 1 100€

Cat. C : 600€

Cat. D : 250€

Cat. E : 45€