Le FC Barcelone présente son maillot « Rolling Stones » et les activations à venir

Sponsor maillot du FC Barcelone, la plateforme de streaming Spotify va de nouveau laisser sa place sur la face avant à un artiste musical.

Après Drake ou encore Rosalia, ce sont donc bien les Rolling Stones qui seront à l’honneur sur le maillot du Barça à l’occasion du Clasico contre le Real Madrid le 28 octobre prochain.

Une opération promotionnelle d’envergure pour mettre en avant et faire parler du nouvel album des Stones « Hackney Diamonds » qui sort demain.

Le logo des Stones, « Tongue and Lips » sera également présent sur le maillot du Barça Féminin le 5 novembre pour un match contre Séville. « C’est un honneur pour Spotify de céder sa place sur le maillot du FC Barcelone pour célébrer les légendes Rolling Stones. Seul Spotify pouvait amener les Rolling Stones sur la scène mondiale du Clasico, l’une des rares scènes où ils n’ont pas encore joué ! » explique Marc Hazan, Vice-Président des Partenariats chez Spotify, dans un communiqué.

Pour accompagner le reveal du maillot FCB x Rolling Stones », une vidéo a été réalisée dans laquelle on aperçoit Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood ainsi que quelques joueurs comme Pedri, Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal.

D’autres activations sont prévues comme une playlist spéciale « rock » pour le clasico et la mise en vente de produits spécifiques. 2 éditions exclusives du maillot floqué du logo des Stones seront mises en vente le lundi 23 octobre :

Une édition limitée FC Barcelona x The Rolling Stones à 1899 exemplaires

une édition limitée FC Barcelona x The Rolling Stones Signed plus exclusive, dispo en 22 exemplaires signés par les joueurs titulaires des deux matchs (le Clasico et la rencontre féminine).

En parallèle, d’autres pièces seront également vendues avec les logos des Stones, Spotify et FC Barcelone (sweat, casquette, écharpe)

Enfin, on peut évoquer la version « FC Barcelone » du vinyle du nouvel album qui sera disponible en édition limitée. Une initiative proposée également avec les franchises de Major League Baseball.

