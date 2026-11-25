Le FC Nantes poursuit le développement de ses offres hospitalités avec « Le Carré », un nouvel espace VIP permettant à vingt invités de vivre une expérience immersive au plus près des joueurs.

Après le Salon Hellfest, le FC Nantes dévoile un nouvel espace réceptif au stade de la Beaujoire. Baptisé « Le Carré », ce salon VIP a accueilli ses premiers invités lundi 23 novembre, à l’occasion de la réception de Grenoble.

Limité à 20 personnes, cet espace privatif présente une particularité : une vue directe sur le tunnel d’entrée des joueurs. De quoi permettre aux invités de vivre les dernières minutes précédant le coup d’envoi au plus près des acteurs de la rencontre.

Visite privée des coulisses du stade

L’expérience débute bien avant le match avec une visite privée des coulisses du stade, un accès aux abords de la pelouse, un accueil personnalisé et une prestation de restauration haut de gamme. Les invités rejoignent ensuite leurs places en tribune officielle centrale avant de retrouver le salon après la rencontre.

Développé conjointement avec SPK, ce nouvel espace s’inscrit dans la stratégie de modernisation et de diversification des offres hospitalités du club nantais.

Avec « Le Carré », le FC Nantes cible notamment les entreprises souhaitant recevoir leurs clients, partenaires ou collaborateurs dans un cadre intimiste. Le lieu pourra également accueillir des opérations événementielles sur mesure.

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