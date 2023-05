Le film « AIR » qui retrace la naissance du partenariat entre Nike et Michael Jordan débarque sur Prime Video en France le 12 mai

Quelques semaines après sa sortie au cinéma aux Etats-Unis et d’autres pays, le film AIR racontant le début de la collaboration entre Nike et Michael Jordan est disponible en France depuis ce vendredi 12 mai sur la plateforme Prime Video.

« AIR a bénéficié d’une sortie en salle dans de nombreux territoires internationaux et a été salué par le public et la critique, affichant un score Tomatometer de 92%, un score Rotten Tomatoes de 98% et un score CinemaScore de A » rappelle Prime Video.

Un film qui devrait évidemment susciter la curiosité des passionnés de marketing sportif que vous êtes.

En France, « AIR, courting a legend » devient ainsi « AIR, courtiser une légende ». Matt Damon joue le rôle de Sonny Vaccaro, en charge du marketing sportif chez Nike, et Ben Affleck celui de Phil Knight, cofondateur de Nike. Le casting comprend également Jason Bateman dans le rôle de Rob Strasser, Chris Messina dans celui de David Falk, Matthew Maher dans celui de Peter Moore, Marlon Wayans dans celui de George Raveling, Chris Tucker dans celui de Howard White, Viola Davis dans celui de Deloris Jordan, et Gustaf Skarsgård dans celui de Horst Dassler.