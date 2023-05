Le Groupe ADP devient Partenaire Officiel de Paris 2024

Ce matin, Paris 2024 a officialisé la signature d’un partenariat avec le Groupe ADP qui devient Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Dans un peu plus d’un an, les aéroports parisiens accueilleront des milliers d’athlètes et des centaines de milliers de spectateurs et autres acteurs directs des JO.

« Lors de l’été 2024, la France sera le centre du monde. C’est dans nos aéroports que pour beaucoup les Jeux commenceront et se termineront : chacun s’y forgera ses premiers comme ses derniers souvenirs » explique Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP, dans un communiqué. « C’est un magnifique défi pour l’ensemble de la communauté aéroportuaire comme pour nos territoires et une occasion unique de témoigner de notre savoir-faire et de notre engagement en matière d’hospitalité. Le Groupe ADP, avec l’ensemble de ses collaborateurs, sera au rendez-vous pour faire de Paris 2024 un succès collectif inoubliable ».

Inspiré par l’ambition de Paris 2024 d’être plus inclusifs et responsables, ce partenariat se déploiera sur les piliers suivants :

Faire des aéroports de véritables lieux de vie, d’animation et de célébration vibrant au rythme de Paris 2024. Des millions de voyageurs, mais aussi les collaborateurs du groupe et tous les territoires voisins pourront y vivre des émotions inoubliables.

vibrant au rythme de Paris 2024. Des millions de voyageurs, mais aussi les collaborateurs du groupe et tous les territoires voisins pourront y vivre des émotions inoubliables. Bâtir l’aéroport de demain, accessible, ouvert à tous, au cœur d’un secteur aérien qui se réinvente. Paris 2024 ambitionne de léguer un héritage commun et durable pour toute la communauté aéroportuaire comme l’amélioration de la qualité des parcours fer-air au sein de la gare CDG 2 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Ajoutons que ADP profitera de cet évènement pour s’impliquer auprès de ses salariés en finançant des projets sportifs individuels ou collectifs. Une mission pilotée notamment par Pascal Gentil, double médaillé de bronze olympique de taekwondo, qui a rejoint le groupe.

