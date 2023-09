Le Groupe Michel Pastor devient Partenaire Premium de l’AS Monaco Basket

A l’occasion de son premier match de la saison à domicile hier, l’AS Monaco Basketball a officialisé la signature d’un partenariat avec le Groupe Michel Pastor.

Dans le détail, la filiale Centre Immobilier Pastor (CIP) et l’ensemble de ses marques devient Partenaire Premium de l’équipe pour la saison 2023-2024.

« Esprit d’équipe, compétitivité, dépassement de soi : ces valeurs incarnées par l’équipe depuis plusieurs années se sont révélées de façon éclatante la saison dernière. L’obtention de ce premier titre de Champion de France et de cette place historique en Final Four européen témoignent de la qualité de la stratégie mise en œuvre par les dirigeants de la Roca Team, pour la construction pérenne d’une formation de premier plan » explique Jean-Baptiste Pastor, Président Administrateur délégué du Groupe, dans un communiqué. « Ces valeurs nous les partageons et nous les appliquons quotidiennement au sein de nos entreprises depuis plus de 40 ans. Dans une perpétuelle quête commune d’excellence, notre partenariat s’inscrit dans une logique naturelle ».

Une soirée dans la salle Gaston Médecin marquée par le succès contre Saint-Quentin et la remise des bagues de Champions 2023.

💍🏆 Monaco fête ses champions ! Revivez la cérémonie de la Roca Team qui a célébré son incroyable saison 2022/23 : doublé Championnat-Coupe de France + 3ème place en Euroleague ✨#BetclicELITE@ASMonaco_Basket pic.twitter.com/ZgPLs1qjyO — LNB (@LNBofficiel) September 26, 2023

« C’est merveilleux d’avoir le soutien d’un des acteurs majeurs de la communauté monégasque, entité sur laquelle on pourra toujours compter et avec qui nous partageons des valeurs communes : Le Groupe Michel Pastor. Comme l’ont démontré nos précédents Partenariats, les sociétés qui nous font confiance bénéficient à la fois de résultats sportifs sans précédent mais également du développement de notre marque en France comme à l’International » ajoute Oleksiy YEFIMOV, Manager general de la Roca Team. « Ce partenariat sera gagnant-gagnant à la fois pour la Roca team mais aussi pour le Groupe Pastor en termes de visibilité et de croissance. Ensemble, nous donnerons vie aux moments sensationnels que nous connaissons désormais sous le nom de : Hoops Royale. Je suis convaincu que ce Partenariat n’est que la première étape d’une longue et fructueuse collaboration aux bénéfices réciproques tout au long des saisons à venir. »