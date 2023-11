Le héros japonais Gundam débarque en F1 avec AlphaTauri pour le Grand Prix de Las Vegas

Alpha Tauri a conclu un accord avec Bandai Namco Entertainment America Inc. pour associer l’image du héros japonais Gundam à l’écurie pendant le GP de Las Vegas 2023

« L’une des franchises de science-fiction les plus anciennes au monde, Gundam a toujours été capable de se connecter avec les fans du monde entier avec ses thèmes principaux d’héroïsme, de résistance à l’adversité et de dépassement d’énormes obstacles, reflétant dans la fiction les auxquels les pilotes de F1 sont confrontés à chaque course », s’est ainsi exprimé Karim Farghaly, vice-président principal du développement d’entreprise chez Bandai Namco Entertainment America Inc.

Sur toute la semaine du Grand Prix de Las Vegas, l’image de Gundam sera ainsi associée à AlphaTauri. On retrouvera donc des décalcomanies du robot sur les appuis tête des monoplaces de Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. À noter que ce partenariat restera actif uniquement pour le GP de Las Vegas.

« Ce sera une collaboration inoubliable avec de multiples activations sur et hors piste qui repousseront les limites de l’engagement des fans d’une manière amusante et excitante. » s’est réjouit Fabian Wrabetz, directeur marketing et communication de la Scuderia AlphaTauri.

Les fans présents sur place pourront également profiter de statues géantes Gundam installées près des installations de l’écurie. Une vidéo promotionnelle du pilote Yuki Tsunoda dans une combinaison inspirée de la tenue du héros japonais a d’ailleurs été dévoilée au grand public plus tôt dans la semaine.

Du côté de Bandai Namco Entertainment America Inc., un modèle de la figurine Gundam avec des détails aux couleurs d’Alpha Tauri et avec le logo de l’écurie a été créé spécialement pour l’occasion. Dans le Nevada, deux pop-up stores Gundam seront installés chez Elara by Hilton et The Park by MGM, proche du circuit de la course.

