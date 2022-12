Le jeu de roulette : comment y jouer?

Comment jouer à la roulette en ligne ?

La roulette était autrefois un jeu assez populaire qui, grâce au cinéma, est devenue encore plus célèbre. L’un des jeux de table les plus en vogue, la roulette est un jeu historique qui au fil du temps a évolué, notamment avec l’avènement de différentes variantes. Cet article vous explique précisément comment jouer à la roulette en ligne.

Le principe général de la roulette

Il faut remonter jusqu’au 17ème siècle pour découvrir ses origines. La roulette, dans sa version historique originale, est un jeu de hasard basé sur des paris sur des nombres de 0 à 36.

Lors d’une partie de Lightning Roulette par exemple, le croupier fait tourner une roue indiquant ces chiffres et lance une bille dans la roue. La bille atterrit dans l’une des cases numérotées déterminant ainsi le ou les gagnant(s). La roulette offre de nombreuses autres options de pari en dehors des numéros eux-mêmes. Les gains varient en fonction du type et de la taille du pari.

La parité du nombre joué (pair ou impair)

La couleur du nombre joué (rouge, noir ou vert)

La position du nombre joué sur la roue (1 à 18 ou 19 à 36)

Globalement, le jeu de roulette se limite à ce fonctionnement simple et concret. Les différences que les joueurs peuvent rencontrer dépendent de la variante et du type de jeu auquel ils jouent. En termes de types de jeux, la roulette peut être jouée dans les casinos terrestres et en ligne. Les règles de la roulette sont à peu près les mêmes, que vous jouiez en ligne ou dans un casino physique.

Dans les casinos en ligne, il est possible d’y jouer contre un ordinateur comme avec le titre Roulette77.de ou avec un croupier en direct. L’expérience du joueur à la roulette varie en fonction de l’option sélectionnée.

Les variantes de la roulette

La roulette est historiquement un jeu français, en grande partie grâce à l’implication des frères Blanc dans sa vulgarisation en Europe, notamment à Monte Carlo. La variante la plus célèbre de la roulette est la roulette française, avec sa case « zéro » unique, héritage des frères Blanc.

La deuxième variante la plus populaire est la variante américaine apparue après l’exportation du jeu en Amérique. Une particularité de cette variante est la case double zéro en plus de la traditionnelle case 0. La présence de cette case verte supplémentaire augmente l’avantage du casino sur le joueur par rapport à la roulette française.

Il existe une troisième variante souvent confondue avec la roulette française : la roulette européenne. Les deux versions sont assez similaires par rapport à la roulette américaine. Cependant, quelques règles s’appliquent particulièrement à la roulette française. Ces règles font que l’avantage du casino sur les joueurs peut être réduit sous certaines conditions.

Jouer à la roulette en ligne : une question de stratégie

La roulette n’est pas qu’un jeu de hasard. Il est aussi question de mathématiques. Et qui dit maths dit logique et donc stratégie.

Quel que soit votre objectif lorsque vous jouez à la roulette, il est toujours intéressant d’avoir une stratégie de base. Cela vous évite de faire des erreurs de débutant. Comme celle du parieur qui consiste à croire que dans le cas où une issue est jouée plusieurs fois de suite, les options contraires seront jouées autant de fois par la suite. Ce qui est faux puisque cela dépend purement du hasard.

La règle d’or est de commencer par jouer aux jeux démo pour en savoir plus sur les paiements et le fonctionnement des variantes. Vous ne risquez pas d’argent réel et vous n’êtes pas stressé dès le début. Ensuite, il existe de nombreuses stratégies au jeu de la roulette : Martingale, Anti-martingale ou stratégie de Paroli, système de Labouchère ou encore système d’Alembert. Les plus connues sont la martingale et l’anti-martingale. La martingale veut que le joueur double automatiquement sa mise après chaque pari perdu afin de se refaire à la victoire qui suit. L’anti-martingale consiste à doubler la mise après chaque victoire. Chaque joueur étant différent, il revient à chacun d’analyser les stratégies existantes et d’adopter celle qui convient le mieux ou encore d’opter pour une stratégie propre à soi.