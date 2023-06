Le match des Héros 2023 : 132 576€ collectés pour l’Unicef

Ce mardi 6 juin, 22 000 supporters étaient au Stade Bollaert pour assister au match de charité entre les légendes du RC Lens et l’équipe Unicef.

Diffusé en direct sur la chaîne l’Équipe et la radio Horizon, le match des Héros entre les légendes du club sang et or et l’équipe Unicef a tenu toutes ces promesses. D’abord pour les dons obtenus. Le public et les partenaires ont ainsi permis de collecter la somme de 132 576€.

Le RC Lens légende s’est imposé (5-5, 2-1 t.a.b) mais le plus important reste le chèque de 132576 € pour l’UNICEF remis à la fin de la rencontre #MatchdesHéros pic.twitter.com/sQ9EgqECJP — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) June 6, 2023

Ensuite sur le score. Mené 4-0 à la mi-temps, les légendes lensoises ont arraché la victoire aux tirs au but après match nul 5-5. 70 personnalités ont été conviées à l’équipe Unicef comme Djibril Cissé, BigFlo et Oli, Cyril Gane, Christian Karembeu, Redouane Bougheraba, Laure Boulleau, Camille Lacourt, Pedro Pauleta, le youtubeur Just Riadh, Sonny Anderson et bien d’autres.

Certains joueurs étaient équipes de micros et oreillettes pour partager leurs émotions directement à l’antenne.

🚨PENALTY POUR LA TEAM UNICEF 🚨 😂@sinamapongolle4 commente en direct le penalty qu’il tire lui-même ! ⚽️ »Toujours du même côté »#MatchDesHéros pic.twitter.com/FTw2bYHurP — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) June 6, 2023

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Match des Héros (@matchdesheros)

Côté lensois, Raphaël Varane, Vitorino Hilton, Frédéric Dehu ou encore Guillaume Warmuz entres autres.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

À lire aussi