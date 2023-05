« Le mental est un muscle et le tennis est son sport » – Le nouveau spot pub de la FFT diffusé pour ce Roland-Garros 2023

À l’occasion du tournoi de Roland-Garros 2023, la Fédération Française de Tennis (FFT) lance sa nouvelle campagne de communication « Le mental est un muscle et le tennis est son sport ».

Dans son nouveau film réalisé par Publicis, la FFT met en avant la dimension mentale du tennis qui concerne aussi bien les joueurs de haut niveau que les amateurs.

Un spot promotionnel de la seconde fédération sportive de France avec 1 million de licenciés (tennis, beach tennis, padel) que vous ne devrez pas rater lors des coupures pub de Roland-Garros sur France Télévisions.

« Nous sommes très fiers de présenter cette nouvelle campagne qui incarne un sujet porté depuis longtemps par la FFT. La dimension mentale joue en effet un rôle primordial dans le tennis. À ce titre, cette thématique est de plus en plus développée au sein des écoles de tennis » explique Gilles Moretton, président de la FFT, dans un communiqué.

Dans la vidéo, la FFT et Publicis mettent en scène les deux vainqueurs de Roland-Garros en 2022, Rafael Nadal et Iga Swiatek ainsi que quelques français et françaises comme Richard Gasquet, Alizé Cornet, Caroline Garcia, Adrian Mannarino et Kristina Mladenovic.

A lire aussi