Nike dévoile le nouveau maillot away du PSG pour la saison 2023-2024

Hier, à l’occasion de la course WE RUN PARIS, le club de la capitale et Nike ont dévoilé le nouveau maillot extérieur du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-2024.

D’une base blanche, les traditionnelles couleurs du club, rouge et bleu, se mélangent sur le devant du maillot. À « la façon dont les lumières emblématiques de Paris » qui « se diffusent dans le ciel nocturne », explique Nike et le PSG. Au dos, se trouve également le drapeau français.

🆕⬜️✨ Découvrez notre nouveau maillot 𝐀𝐰𝐚𝐲 @nikefootball pour la saison 23/24 lancé à l’occasion de la toute première course WE RUN PARIS – 10KM du @PSG_inside Une tunique blanche audacieuse qui revisite les couleurs traditionnelles du Club ❤️💙#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/cvd2xtKWIB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 2, 2023

Sur la ligne de départ de la première course (10 km) organisé par le PSG hier, des personnalités comme Caster Semenya, Ladji Doucouré ainsi que Zoumana Camara portaientt ce nouveau maillot. Alors pour allier au mieux running et football, Nike a aussi sorti une paire de Pegasus, mythique modèle de running qui célèbre ses 40 ans, aux couleurs du club.

Disponibles depuis hier en boutique, sur le site et sur Nike, le maillot « authentic » est vendu 140€ et le « replica » 90€. Pour la Pegasus 40, il faudra débourser 155€.

