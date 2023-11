Le parc d’attractions consacré au Real Madrid à Dubaï baptisé « Real Madrid World »

Dubaï Parks and Resorts et le Real Madrid ont révélé le nom du parc d’attractions consacré au club madrilène et ce à quoi les fans auront accès à l’intérieur.

Dans le cadre de leur récent partenariat entre la ville et le club, le projet d’ouvrir le tout premier parc à thème consacré au Real Madrid avec Dubaï Parks and Resorts commence à prendre forme. Si aucune date d’ouverture n’a encore été communiquée, on connaît en revanche son nom : le « Real Madrid World ».

🎢⚽ ¡@RMWorldDubai está a punto de aterrizar en Dubai! En asociación con @dxbparksresorts, hemos creado el primer parque temático de fútbol del mundo.#RealMadridWorld | #PassItOn pic.twitter.com/kIGl3zEZDJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 16, 2023

À l’intérieur, les fans retrouveront des attractions à sensation fortes, des attractions familiales, des boutiques d’articles officiels du club, un musée à l’effigie du Real Madrid, mais aussi des jeux d’adresse interactifs et virtuels. Plus d’informations seront bientôt dévoilées par le club et Dubaï Parks and Resorts. L’objectif est d’en faire le plus grand parc d’attraction du Moyen-Orient.

À lire aussi