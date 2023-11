Le Paris FC passe sa billetterie en 100% gratuit au Stade Charléty 

À partir du 11 novembre et jusqu’à la fin de la saison, le Paris FC va rendre sa billetterie 100% gratuite pour ses matchs de Ligue 2 BKT et D1 féminine Arkema.

Fait rare dans le sport professionnel, un club va rendre sa billetterie totalement gratuite. Désireux de « renouer avec l’essence populaire du football et de proposer un spectacle ouvert à tous » cette opération a de quoi surprendre. Dans un monde où la course au profit fait rage, le club pensionnaire de Ligue 2 souhaite rassembler.

Reste à savoir si cette annonce ne dévalorise pas le produit et portera ses fruits lors des prochains matchs. « Nous sommes fiers de porter ce projet ambitieux et précurseur, qui dépasse le simple cadre du sport par les valeurs qu’il véhicule. Nous voulons rassembler autour de notre club, de nos équipes, tout en nous engageant avec force et conviction » explique Pierre Ferracci, Président du Paris FC, dans un communiqué. « Dans un contexte de pouvoir d’achat difficile, nous sommes convaincus qu’un club peut être un outil idéal pour fédérer les bonnes volontés et répondre à son niveau aux enjeux sociétaux. »

3 596 spectateurs lors de son dernier match à domicile

Soyons clair, le Paris FC n’est pas un club qui attire les foules au Stade Charléty pour ses matchs de Ligue 2. Pour sa dernière rencontre à domicile contre Troyes le 28 octobre, le Paris FC a accueilli 3 596 spectateurs dans un stade dont la capacité maximale est de 20 000. Lors de la saison 2021-2022, le Paris FC a généré 502 000€ de recettes matches. Une « goute d’eau » sur les 13,2M€ de revenus hors mutation du club il y a deux saisons.

La billetterie 100% gratuite débutera à partir du 11 novembre et de la réception du SC Bastia à 19h dans le cadre de la 14e journée de Ligue 2 BKT. Si le Fortuna Düsseldorf (D2 allemande) avait mis en place une opération similaire en fin de saison dernière, elle ne concernait pas l’ensemble de la billetterie « grand public ». Pour le Paris FC, seules les places « VIP » et « Premium » sont toujours en vente pour les prochains matchs.

💬 "Tous les clubs du monde doivent faire un effort pour que le football soit plus accessible", estime Pierre Ferracci, président du Paris FC pic.twitter.com/mZ49SiCv3y — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) November 6, 2023

Pour améliorer au maximum la « Fan Experience », des animations vont également être mises en place à l’intérieur du Stade Charléty comme la fameuse lucarne d’Évry. D’autres expériences seront aussi annoncées puis déployées par la suite. Chaque match sera l’occasion de mettre en lumière des associations locales et nationales. Avec une affluence espéré à la hausse, le club pourrait également ambitionner vendre plus les soirs de match (restauration, produits dérivés) et de vendre une nouvelle audience aux partenaires actuels et futurs du club.

Face à Bastia, samedi prochain, plus aucune place gratuite n’est disponible sur la billetterie en ligne du club. L’unique moyen pour assister à cette rencontre est donc de débourser 15€ (place Premium) ou 154€ (place VIP).

« En tant qu’ancien joueur et citoyen engagé, je me réjouis tout particulièrement de cette opération visant à rendre le foot accessible à sa base populaire. Le foot ne doit pas exclure mais rassembler, c’est un sport qui déchaîne les passions et elles sont encore plus fortes quand elles sont vécues collectivement, dans une grande convivialité » ajoute Raï, ancien joueur du PSG et ambassadeur du Paris FC. « Il est aussi important que le football soit conscient des enjeux sociétaux et joue sa part pour y répondre, en profitant de son exposition. En ce sens, ce que propose le Paris FC est vraiment formidable et j’invite tout le monde à venir vivre cette expérience de football professionnel gratuitement au Stade Charléty. »

