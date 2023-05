Le PSG dévoile son nouveau maillot domicile 2023-2024 conçu par Nike et met en scène Mbappé, Messi, Neymar JR…

Ce matin, le Paris Saint-Germain a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-2024. Conçu par Nike, le kit s’inspire de ceux du début des années 2000 et la période Ronaldinho.

« Nouvel opus de leur partenariat historique, ce maillot représente la vision d’excellence, d’innovation et d’ambition partagée par les deux marques emblématiques du sport » précise le club dans un communiqué.

Pour accompagner la promotion de ce nouveau maillot Home, Nike et le PSG mettent en scène quelques joueurs et joueuses de cette saison comme Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar JR, Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery,…

« Ce maillot emblématique réinterprète une tunique portée notamment par les joueurs parisiens au début des années 2000 et capture l’essence du Paris Saint-Germain à travers un design saisissant. Les bandes rouges et blanches, symboles du club, se fondent graduellement dans un bleu dynamique comme la lumière dans la skyline parisienne ». Au dos, on retrouve également un drapeau de la France.

Sur le maillot de l’équipe masculine du PSG, Qatar Airways reste le sponsor maillot face et GOAT le sponsor visible sur la manche. Pour les féminines, la compagnie aérienne est également sur le devant et Visit Rwanda sur la manche.

Pour la version portée par les joueurs lors des matchs, Nike utilise la technologie « respirante » Nike Dri-FIT ADV.

Côté prix, le maillot match est vendu 150 euros et le maillot réplica est à 95€ sur le site marchand Nike.com